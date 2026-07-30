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Fatih'te husumetlisinin iş yerini kurşunladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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Fatih'te, alacak meselesi nedeniyle husumetlisinin iş yerini kurşuladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te, alacak meselesi nedeniyle husumetlisinin iş yerini kurşuladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Kemalettin Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin gece saatlerinde kurşunlanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Saldırıyı F.Y'nin gerçekleştirdiği ve kurşunladığı iş yerinin husumetlisine ait olduğu belirlendi. Polisin çalışması sonucu şüpheli yakalanırken, olayda kullandığı silah da Kennedy Caddesi'nde ele geçirildi.

Emniyete götürülen F.Y. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Kanuna muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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