Fatih'te Gıda Zehirlenmesi Olayında Gözaltı Sayısı 11'e Çıktı

Fatih'te 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı olmak üzere 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Polisin incelemelerini tamamladığı otel dün mühürlenirken gözaltındaki şüphelilerden, midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fahri Mustafa O, kokoreççi Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri adliyede, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler ile ilgili sevk yazısı ortaya çıktı.

KESİN ÖLÜM SEBEPLERİ ADLİ TIP KURUMU RAPORU İLE BELLİ OLACAK

Sevk yazısında şüphelilerin üzerlerine atılı 'Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümü ile Birlikte Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' eylemini gerçekleştirdiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu, şüpheli Ercan E'nin Golden Kokoreç adlı işletmesinden ve şüpheli Yusuf D'nin midye tezgahından tüketilen ürünlere yönelik alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde tüketime uygun olduklarının tespitinin yapıldığı, ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmesi sebebiyle alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı, şüpheliler Fahri Mustafa O'nun Sebil Kafe adlı iş yerinden ve şüpheli Fatih T'nin kuruyemiş/baharat dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının henüz sonuçlanmadığı, ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin devam ettiği, aynı aileden 3 kişinin ölümünün meydana geldiği ve halen tedavi altında bulunan mağdur Servet Böcek'in hayati tehlikesinin bulunduğu yazıldı.

BABA SERVET BÖCEK'TE HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelilerin tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmelerinin ardından baba Servet Böcek'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.