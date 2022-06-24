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Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Fatih'te bir gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih'te bir gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi'ndeki 6 katlı gelinlik mağazasının 5. katında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında oluşan yoğun duman nedeniyle binada bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla 5 kişiyi kurtardı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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