Fatih'te çöken 2 binadaki kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

FATİH'te doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. Göçük altında kaldığı değerlendirilen 11 kişiden 9'u kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalanların kurtarılma anları dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük altında kaldığı değerlendirilen 11 kişiden 9'u sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları ve bir kişinin enkazdan çıkarıldığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı