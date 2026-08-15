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Fatih'te Teslimatçıya Sopayla Saldırı Kamerada

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Fatih'te, iş yerine malzeme teslim eden bir kişinin sopayla darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih'te, iş yerine malzeme teslim eden bir kişinin sopayla darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nişanca Mahallesi Yurdakul Sokak'a malzeme teslimatı için gelen kişiyle çevredekiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında gruptaki bir kişi eline aldığı sopayla çalışanı darbetmeye başladı.

Çevredekilerin müdahale ettiği olayda darbedilen kişi olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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