Haberler

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı

Güncelleme:
İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında İstanbul'da başlatılan farkındalık çalışmaları sürüyor.

Köprüye ayrıca Yeşilay bayrakları asıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
