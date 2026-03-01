Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı
İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte aydınlatıldı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında İstanbul'da başlatılan farkındalık çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle ışıklandırıldı.
Köprüye ayrıca Yeşilay bayrakları asıldı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı