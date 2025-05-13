Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Engelliler Haftası İçin Mavi Işıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' nedeniyle engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı. Köprü, Beşiktaş'tan gözler önüne serildi.
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı. Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel