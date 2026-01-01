Fatih Sarayburnu'nda toplananlar, boğazdaki havai fişek gösterisi ile yeni yıla girdi
Fatih Sarayburnu sahilinde toplanan kalabalık, havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yıla merhaba dedi. Boğaz manzarasında fotoğraf çeken katılımcılar, görsel şöleni izlerken büyük bir heyecan yaşadı.
Fatih Sarayburnu sahilinde toplanan kalabalık yeni yıla, havai fişeklerin oluşturduğu görsel şöleni izleyerek girdi.
Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çekerek yılbaşını karşılayanlar, görsel şölenin ardımdan dağıldı. Havai fişeklerin oluşturduğu görsel şölen ise havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel