Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 17. dakikada Tiago Çukur'un golüyle 1-0 öne geçti.
Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltirken, Gençlerbirliği 28 puanda kaldı.
Kaynak: ANKA