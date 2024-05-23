Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan, Konya ilçelerini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'nın Altınekin, Sarayönü, Kadınhanı ve Ilgın ilçelerini ziyaret etti. Erbakan, belediye başkanlarına tebriklerini iletti ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'nın Altınekin, Sarayönü, Kadınhanı ve Ilgın ilçelerini ziyaret etti.

Erbakan, Altınekin Belediyesini ziyaret etti, Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Fatih Orhan'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Burada partililerle ve vatandaşlarla da görüşen Erbakan daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

Erbakan, ilçe esnafına yerel seçimlerdeki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ardından Sarayönü Belediyesini ziyaret eden Erbakan, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'u kutladı.

Erbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da yüksek oy almalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Konya'nın "Milli Görüş" hareketinin başladığı yer olduğunu dile getiren Erbakan, "Konya Milli Görüşün merkezi, Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu yer. Bu nedenle Milli Görüşün temsilcisi Yeniden Refah Parti'mizin Konya'da büyükşehir belediyesinde yüzde 23 oy alması ve aynı zamanda da burada bu belediyeleri kazanmış olması pek çok ilçelerde yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 oy oranlarına ulaşması bizleri bahtiyar etti. Konya'dan da zaten bunu bekliyorduk. İnşallah Konya'da çok daha büyük başarıları, daha büyük zaferleri elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Bundan sonra daha çok çalışacaklarını belirten Erbakan, "Hem Sarayönü'nde hem de kazandığımız diğer belediyelerde milletimizin bu teveccühüne layık olmak için kolları sıvayacağız. Canla başla en hayırlı hizmetleri gerçekleştireceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Erbakan daha sonra partisinin Kadınhanı İlçe Başkanlığını ziyaret etti, Ilgın İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi ve esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Erbakan Kadınhanı Altınekin Sarayönü Ilgın Refah Konya Politika Güncel Haberler

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Bakmadan Geçme

24 Mayıs Cuma yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? 24 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 24 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 23 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 23 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çorum'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl olur? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 özeti! Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 2 hangi il ve ilçede çekildi? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Yönetimde Acun Ilıcalı var mı?
Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title