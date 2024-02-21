Fatih Belediyesi Yeşil Alanlarıyla İlçe Sakinlerini Ağırlıyor

Fatih Belediyesi tarafından yeşil alan olarak ilçeye kazandırılan Yedikule Bahçe ve Ayvansaray Bahçe, binlerce ilçe sakinini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Donatı odaklı dönüşüm" ve "Yeşil alan" vizyonu doğrultusunda yeşil alanları arttıran, aile yaşamını ve sosyal aktiviteleri destekleyen projeler hayata geçirildi.

Bu kapsamda Yedikule Bahçe'nin açılmasının ardından Ayvansaray Bahçe'nin açılışı da yapıldı. Bahçenin 10 bin 92 metrekarelik alanından şu ana kadar 108 bin 252 kişi istifade ederken, 5 bin 200 metrekare alana kurulu Ayvansaray Bahçe ise 53 bin 467 kişiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, son 4 buçuk yılda ilçedeki yeşil alan miktarını 875 bin metrekareden 1 milyon 230 bin metre kareye çıkarttıklarını belirterek, yıllarca önünden korkularak geçilen sur diplerinin Fatih'in en büyük yeşil alanları olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Ayvansaray Bahçe'nin olduğu yerde 43 gecekonduyu kimseyi mağdur etmeden kaldırdıklarını, orayı Fatih'in en güzel ve en manzaralı parklarından birisi haline getirdiklerini aktaran Turan, "Kent bahçelerimiz en sevilen projelerimizden biri oldu ve tüm İstanbulluların ilgi gösterdiği mekanlar haline geldi." ifadesini kullandı.

Turan, Fatih'in en büyük parklarını açacaklarına da işaret ederek, "Mevlanakapı'da 1. etabını bitirmiştik. Şimdi Silivrikapı'da etap etap devam ediyoruz. 42 bin metrekarelik tek bir alan açacağız. Yani 2 tane Çukurbostan büyüklüğünde bir yerde park açacağız. Daha önce bu yerlerin önünden kimse geçemezdi. Buraları Fatih'e katmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.