Fasulye tarlasında kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye tarlasında uyuyan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye tarlasında toprağı üzerinde uyuyan Esmanur Solmuş (4), üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çeltikçi mahallesinde bulunan bir fasulye tarlasında meydana geldi. Hasat için Şanlıurfa'dan İnegöl ilçesine gelen mevsimlik işçiler, fasulye hasadı yapmaya başladı. Ailesi tarlada çalışırken Esmanur Solmuş ise bir kenarda uyuya kaldı. Bu sırada tarla sahibi Akif A. (45), yönetimindeki 16 F 3252 plakalı girdiği tarlada uyuyan çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Yerde hareketsiz yatan Esmanur'u gören ailesi, üzerinden geçen kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine getirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Tarla sahibi Akif A. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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