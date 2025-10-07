Fas ve İngiltere Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştiriyor

Fas ile İngiltere'nin askeri alanda ikili işbirliğini artırmak için ortak askeri tatbikatlar yaptıkları bildirildi.

Fas ordusundan yapılan açıklamada, İngiltere ordusu ile ortaklaşa düzenlenen "Çöl Dağı 2025" tatbikatının, 1 Ekim'de Marakeş yakınlarındaki Ramram bölgesinde başladığı ve 17 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi.

Tecrübe paylaşımı ile planlama ve muharebe hazırlığını geliştirmeyi amaçlayan tatbikatların gerçek saha koşullarını simüle eden eğitim ortamlarında gerçekleştiği kaydedildi.

Tatbikat aşamalarının, hızlı müdahale, kentsel bölgelerde çatışma ve çoklu silah sistemleriyle ortak manevra gibi alanlarda ileri düzey taktik manevralar ve hassas eğitimleri kapsadığı, katılımcı birlikler arasındaki operasyonel uyumun güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Fas ve İngiltere arasında ortak askeri tatbikatların 1989 yılından bu yana düzenli olarak yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Çöl Dağı 2025" tatbikatının "en köklü ikili tatbikatlardan biri olarak konumunu pekiştirmeye devam ettiğine" işaret edildi.