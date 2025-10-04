Fas'taki Protestolar Barışçıl Seyir İzliyor

Fas İnsan Hakları Ulusal Konseyi, kendilerini "Z Kuşağı" olarak adlandıran gençlerin başlattığı protestoların son 2 gündür barışçıl seyrettiğini belirtti.

Fas'ın çeşitli kentlerinde "sosyal adalet, eğitim ve sağlıkta reform ile yolsuzlukla mücadele" talepleriyle başlayan gösteriler bir haftadır sürüyor.

Gösterilerde hafa içi 3 kişinin ölmesinin ardından Fas İnsan Hakları Ulusal Konseyinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fas'ın çeşitli şehirlerinde düzenlenen protestoların izlendiği, bu gösterilerin son iki gündür barışçıl atmosferde gerçekleştiği ve barışçıl toplanma özgürlüğünü ihlal edebilecek hiçbir davranışın sergilenmediği kaydedildi.

Açıklamada, barışçıl gösterinin, kamu düzenini sağlama, özel mallar ile kamu mallarını koruma ve barışçıl toplanma hakkının kullanılmasını sağlama arasında denge sağlanarak gerçekleştiği ifade edildi.

30 Eylül-1 Ekim'deki gösterilerde güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmada 3 Faslı ölmüş, 326'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 354 kişi yaralanmış, 271 kamu aracı ile 175 özel araçta ciddi hasar meydana gelmişti. 2 ve 3 Ekim'deki gösterilerde ise herhangi bir arbede yaşanmamıştı.