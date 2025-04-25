Fas'ta Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Gösterisi

Fas'ta onlarca doktor, hemşire ve sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık personeline yönelik saldırılarını kınamak ve onların korunmasını talep etmek için Kazablanka'da gösteri düzenledi.

Fas'taki önde gelen sağlık sendikalarının çağrısı üzerine İbn Rüşd Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen protestoya onlarca doktor, hemşire ve sağlık çalışanı katıldı.

Protestoya beyaz önlükleriyle katılan sağlık çalışanları, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın sona ermesini ve özellikle ölümcül koşullarla karşı karşıya kalan sağlık ekipleri başta olmak üzere Gazze'deki insani yardım çalışanlarının korunmasını talep etti.

Gazze'de sağlık personeli ve hastanelere yönelik saldırıları protesto eden göstericiler, "Doktorları öldürdünüz, sağlık görevlilerini öldürdünüz", "Halk Filistin'i özgürleştirmek istiyor" ve "Davadan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde sloganlar attı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.