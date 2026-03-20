Fas'ın birçok kentinde Mescid-i Aksa'nın kapatılması protesto edildi

Güncelleme:
Fas'ın çeşitli şehirlerinde, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerinin İsrail tarafından engellenmesini protesto eden gösteriler düzenlendi. Yüzlerce kişi, Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıyarak direnişlerini ifade etti.

Fas'ta faaliyet gösteren "Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu"nun çağrısı üzerine bayramın ilk gününde başkent Rabat'ın yanı sıra Marakeş, Agadir, Meknes, M'diq ve Meşra Bel Ksiri gibi kentler İsrail karşıtı protestolara sahne oldu.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları ve Filistin bayrakları taşındı, Filistin direnişine destek sloganları atıldı.

Göstericiler, "Aksa Tufanı devam ediyor, zafere ve kurtuluşa kadar", "Yaşasın direniş, yaşasın Filistin", "Ey dünyanın özgür insanları, ne Siyonizm ne Amerika" ve "Onurlu Kudüs'e selam" sloganlarıyla tepkilerini gösterdi.

Filistinliler, bu sabah bayram namazını, İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek aldığı kısıtlama kararları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Mescid-i Aksa'nın çevresinde kılmıştı.

Bayram namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya yürümek isteyen Filistinlilere ise İsrail polisi müdahale etmişti.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım
