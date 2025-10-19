Fas'ta İsrail ile Normalleşme Eleştirisi: 'Ciddi Bir Başarısızlık Yaşadık'

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'le normalleşmeye karşı yürütülen çabaların "beklenen etkiyi oluşturamadığını" ve "bu dosyada ciddi bir başarısızlık" yaşandığını belirtti.

Benkiran, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Adalet ve Kalkınma Partili Mühendisler Derneği'nin 3. Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada, " ( İsrail ile) Normalleşme dosyasında ciddi bir gerileme yaşadık ve gerektiği gibi karşı duramadık. Şimdiye kadar yapılan çabalar meydan okumanın düzeyine uygun değil." dedi.

Gösterilerde atılan sloganların "ilkesel olarak haklı" olduğunu ancak etkilerinin sınırlı kaldığını belirten Benkiran, "Mısır rejimi 1979'dan bu yana İsrail ile normalleşti fakat Mısır halkı İsraillilerle ilişkileri reddetti. Bu, toplumsal bilincin derinliğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fas toplumunda da benzer bir bilinç geliştiğini ancak bunun "kısmi ve sınırlı" kaldığını savunan Benkiran, Ben Guerir'deki 6. Muhammed Üniversitesi'nin İsrail Üniversiteleri ile işbirliği girişimlerine karşın öğrencilerin öncülük ettiği bazı kampüs girişimlerini örnek gösterdi.

Benkiran, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sırasında Fas'taki toplumsal tepkilerin Avrupa ülkelerindeki kadar güçlü olmadığını belirtti.

- "Filistin direnişi açık bir zaferdir"

Filistin meselesine dair ise Benkiran, Hamas'ın iki yıla yakın süredir güçlü bir askeri güç karşısında gösterdiği direnişi "açık bir zafer" olarak nitelendirdi.

"Bu tüneller mühendisler olmadan mı inşa edildi? Bu mühendisler ümmetin yükünü taşıyan insanlardır." diyen Benkiran, Filistin direnişindeki teknik bilgi ve fedakarlığa dikkati çekti.

Benkiran, "Bugün Filistin ismi dünyanın her yerinde anılıyor. Dün İsrail'i destekleyenler bile şimdi utanç içindeler." diyerek sözlerini tamamladı.