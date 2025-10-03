Fas'ta Genç Sanatçılar Protestolara Destek İçin Konserlerini İptal Ediyor

Fas'ta "GEN Z 212" ismiyle bir harekete dönüşen gençlerin sürdürdüğü "Z Kuşağı" protestoları sanat hayatına da yansıdı.

Ülkede çok sayıda sanatçı, toplumsal dayanışma amacıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında konserlerini iptal ettiklerini ve yeni eserlerini yayınlamayı ertelediklerini duyurdu.

Faslı sanatçı Rim Fikri, vereceği konsere ilişkin erteleme kararını açıklayan ilk isimlerden biri oldu.

Fikri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10 Ekim'de yapılması planlanan konserinin gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Şarkı söylemek ve eğlenmek, ülkenin dua, sabır ve toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bir zamanda öncelik olamaz." ifadesini kullandı.

Fikri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, uygun koşullar oluştuğunda yeni bir tarih açıklayacağını belirtti.

"Lbanj" ismiyle tanınan Faslı rap sanatçısı Zekeriya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevcut koşulların konser yapmaya izin vermediğini belirterek tüm programlarını iptal ettiğini duyurdu.

Bir diğer genç rapçi "Inkonnu" ise yeni şarkısının çıkışını ertelediğini açıkladı. Sanatçı, "Bugünkü gerçeklik her şeyden daha önemli." ifadesini kullanarak, eserini, herkesin güvende olduğu bir dönemde yayımlayacağını söyledi.

"Jaylann" sahne adını kullanan şarkıcı Khavla Mocahid, Paris'te 4 Ekim'de ve Brüksel'de 7 Ekim'de yapılması planlanan konserlerini ertelediğini açıkladı.

"Ha Wlidi" adlı şarkısıyla bilinen Mocahid, ilk uluslararası turnesinde sahneye çıkmayı heyecanla beklediğini ancak ülkesinin acılı günler yaşadığı bir zamanda şarkı söyleyemeyeceğini dile getirdi.

Genç sanatçı Tawsen de yeni şarkısının yayımlanmasını erteledi. Sanatçı, ülkenin yaşadığı zor şartlara duyarlılık bağlamında bu yönde bir karar aldığını belirterek, koşulların iyileşmesi halinde eserini önümüzdeki hafta çıkaracağını ifade etti.

Öte yandan Lübnanlı sanatçı Adem'in, Faslı şarkıcılar Muhammed Şakir ve Abir Nehme ile birlikte Kazablanka'da vereceği konser de iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Rapçi Don Bigg ve rock grubu Hoba Hoba Spirit'in konserlerinin de yapılmayacağı bildirildi.

Bu gelişmelerle birlikte Fas'ta sahneler boş kaldı. Sanatçıların bu kararları, hayranları tarafından destekleniyor.