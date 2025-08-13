Fas'ta Filistin İçin Destek Gösterileri Düzenlendi

Fas'ın Rabat, Tatvan ve Tanca kentlerinde, Filistin'e destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik suikastlarını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Fas Filistin'e Destek Cephesi, Filistin İçin Medya Koalisyonu ve Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesi gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen eylemlere yüzlerce insan hakları savunucusu ve medya çalışanı katıldı.

Katılımcılar, Gazze'de devam eden İsrail soykırımını haberleştiren gazetecilerin hedef alınmasını kınadı ve süren katliam ile zorla yerinden etme politikalarına karşı olduklarını vurguladı.

Protestolarda "Yazıklar olsun, Gazze yerle bir ediliyor" ve "Gazze kuşatma altında" sloganları atıldı.

Göstericiler, 10 Ağustos'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin fotoğraflarını taşıdı. Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in vasiyeti de okunarak sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail, 22 aydır süren soykırım olarak nitelendirilen saldırıların bir parçası olarak, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarındaki gazeteci çadırlarını bombalayarak, 4 Al Jazeera muhabiri dahil 6 gazeteciyi öldürmüştü.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisine göre, bu saldırıyla birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü medya çalışanlarının sayısı 238'e yükseldi.

ABD desteğiyle yürütülen saldırılar sonucu 61 bin 599 Filistinli yaşamını yitirdi, 154 bin 88 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce insan yerinden edilirken, aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu birçok kişi kıtlık nedeniyle hayatını kaybetti.