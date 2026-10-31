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Fas, MINURSO görevinin uzatılmamasını 35 yıllık sayfanın kapanışı olarak niteledi

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Fas Kraliyet Divanı, BMGK'nin Batı Sahra'daki MINURSO'nun görev süresini uzatmamasını, misyonun bölgedeki varlığının sona ermesi anlamına geldiğini açıkladı. Açıklamada bunun sorunun BM nezdinde nihai çözümüne önemli adım olduğu ve 35 yıllık sayfanın kapandığı savunuldu.

Fas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini uzatamaması üzerine, "MINURSO 35 yıl süren bir sayfaydı ve şimdi kapandı." açıklamasını yaptı.

Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, BMGK'nin 30 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda, MINURSO'nun görev süresini bir yıl daha uzatmadığına dikkat çekildi.

Bunun Batı Sahra sorununun BM nezdinde nihai olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MINURSO'nun görev süresinin uzatılmaması, açıkça bu misyonun Fas Krallığının güney bölgelerindeki varlığının, özellikle mürettebatı, araçları, ekipmanı ve sembolleri aracılığıyla önümüzdeki günlerde sona ermesi gerektiği anlamına geliyor."

"MINURSO 35 yıl süren bir sayfaydı ve şimdi kapandı." denilen açıklamada, "eski bir bağlamdan miras kalan bu misyonun, uzun zamandır Fas'ın Sahra topraklarını meşru bir şekilde geri alma talebiyle ilgili bölgesel çatışmayı uluslararasılaştırmanın bir aracı olarak hizmet ettiği" savunuldu.

MINURSO'nun görev süresinin yenilenmemesiyle Batı Sahra meselesinin BMGK gündeminden çıkarılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, BMGK'nin konuya ilişkin düzenli toplantılarının yanı sıra BM Genel Sekreteri'nin raporlarına ve özel temsilcisinin bilgilendirmelerine de artık gerek kalmayacağı savunuldu.

BMGK'de, Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören karar tasarısı Rusya'nın vetosuna takılmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüne ilişkin görüşmelerden sonuç alınamadı.

Kaynak: AA
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