Fas güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin Sebte şehrine ulaşmasını engellemek için önlemler aldı
Fas güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya yönetimindeki Sebte (Ceuta) şehrine girmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için önlemler aldı.
Fas güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya yönetimindeki Sebte (Ceuta) şehrine girmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için önlemler aldı.
Fas güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin Sebte'ye ulaşmasını engellemek için Fenidek şehrinde yolları kesti.
Sebte şehri yakınında kalabalıklar oluşurken, düzensiz göçmenlerin sahil şeridinden güvenlik tellerini geçerek Sebte'ye geçmeye çalıştığı görüldü.
Düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak kullandığı Fas'ın Fenidek şehri, İspanya'nın Sebte şehri sınırında bulunuyor.
Ne olmuştu?
Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.
İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.