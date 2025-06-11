Faruk Bildirici, Sahte Üyelikler İçin Kamu Denetçiliği'ne Şikayette Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, haberi olmadan AK Parti'ye üye yapılmasının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı şikayet etti. Sahte üyelikler konusunda daha önce yapılan başvurulardan yanıt alamadığını açıkladı.

(ANKARA) - Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, haberi olmadan AK Parti'ye üye yapılmasının ardından başvurularına ve yaptığı suç duyurularına yanıt alamayınca Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulundu.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, nisan ayında e-Devlet'ten bilgisi dışında AK Parti'ye üye yapıldığını duyurmuştu. Bildirici, konuya ilişkin yaptığı suç duyurusu ve başvurularından yanıt alamadığını ifade ederek, yeni bir girişimde bulunduğunu açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Kamu Denetçiliği Ombudsmanlığı'na şikayet ettiğini bildiren Bildirici, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Medya Ombudsmanı olarak Kamu Ombudsmanına başvurdum! Benden habersiz AKP'ye üye yapılmamla ilgili suç duyurumdan ve başvurularımdan yanıt alamayınca yeni bir girişimde bulundum. Sahte üyelikleri engelleyecek önlem almayan, sahte üyeliklerin nedenlerini incelemeyen, 'e-devlet'e sahte üyelik için 'iptal' butonu koymayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Kamu Denetçiliği'ne (Ombudsman) şikayet ettim. Aslında Başsavcılık, sahte üyeliklerdeki artışı yıllar önce farketmiş, dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na yazı yazarak, 'usulsüz parti üyelikleri' için partilerin uyarılmasını istemiş. Ama o kadarla kalmış, vatandaşları bu sahteciliğe karşı korumak için hiçbir önlem almamış. Kamu Ombudsmanına başvuruma, Başsavcı'nın 19 Kasım 2012 tarihli yazısını da ekledim."

Kaynak: ANKA / Güncel
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı

Sokakta dehşet anları! Vatandaş, kadını tek hamleyle kurtardı
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.