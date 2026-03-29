Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerden, Mescid-i Aksa'ya kurbanlık oğlak sokma girişimi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı öncesinde Mescid-i Aksa'ya kurban etmek için oğlak sokmaya çalıştı.

Bir grup fanatik Yahudi, ellerindeki oğlaklarla topluca şarkı söyleyerek işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine yürüdükleri görüntüleri paylaştı.

Hamursuz Bayramı öncesinde Mescid-i Aksa'ya kurban etmek için oğlak sokmaya çalışan 10'dan fazla fanatik Yahudi, Eski Şehir'e girmeye çalışırken İsrail polisi tarafından durduruldu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktada polis tarafından durdurulmasının ardından video son buldu.

İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat'tan bu yana kapalı tutuyor. Ramazan Bayramı'nda 1967'deki işgalden bu yana ilk kez, Aksa'da bayram namazı kılınmasına izin verilmemişti.

Fanatik Yahudiler, 1-8 Nisan'da kutlanacak Hamursuz Bayramı boyunca "Tapınak Dağı" olarak adlandırdıkları Aksa'da kurban kesilmesine yönelik propagandalarını yapay zeka ile üretilen görüntüleri de kullanarak yoğunlaştırmıştı.