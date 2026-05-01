Fanatik İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya "kurbanlık hayvan" sokma girişimi engellendi

Güncelleme:
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mescide girerek kurban kesme girişiminin engellendiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın kapılarından biri olan Hutta Kapısı'na giden yolda İsrail polisine ait bariyerin üzerinden atlayarak mescide ulaşmaya çalıştı.

Görüntülerde, Mescid-i Aksa gönüllü muhafızlarının Hutta Kapısı'nı hızla kapattığı ve böylece mescide girme girişiminin engellendiği görüldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Hutta Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştığı ve yanlarında canlı bir kurbanlık hayvan taşıdığı aktarıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde fanatik İsraillilerin talmudik metinler okuduğu görüldü.

İsrail polisi, 2003 yılında tek taraflı bir kararla fanatik Yahudilerin cuma ve cumartesi günleri hariç her gün, sabah ve öğle sonrası olmak üzere iki kez Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermişti.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi ise bu baskınların durdurulması çağrısını defalarca yineledi ancak İsrail makamlarından bir yanıt alınamadı.

Aşırı sağcı siyasetçi İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana, Tel Aviv yönetiminin Aksa'daki ihlalleri arttı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek, buna Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere, kentin Arap ve İslami kimliğini silmek amacıyla ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Haberler.com
500

Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar

Milyonların boğazının düğümlendiği anlar

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar

Milyonların boğazının düğümlendiği anlar

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya