Fanatik İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya "kurbanlık hayvan" sokma girişimi engellendi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mescide girerek kurban kesme girişiminin engellendiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın kapılarından biri olan Hutta Kapısı'na giden yolda İsrail polisine ait bariyerin üzerinden atlayarak mescide ulaşmaya çalıştı.

Görüntülerde, Mescid-i Aksa gönüllü muhafızlarının Hutta Kapısı'nı hızla kapattığı ve böylece mescide girme girişiminin engellendiği görüldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Hutta Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştığı ve yanlarında canlı bir kurbanlık hayvan taşıdığı aktarıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde fanatik İsraillilerin talmudik metinler okuduğu görüldü.

İsrail polisi, 2003 yılında tek taraflı bir kararla fanatik Yahudilerin cuma ve cumartesi günleri hariç her gün, sabah ve öğle sonrası olmak üzere iki kez Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermişti.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi ise bu baskınların durdurulması çağrısını defalarca yineledi ancak İsrail makamlarından bir yanıt alınamadı.

Aşırı sağcı siyasetçi İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana, Tel Aviv yönetiminin Aksa'daki ihlalleri arttı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek, buna Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere, kentin Arap ve İslami kimliğini silmek amacıyla ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.