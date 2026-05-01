Fanatik İsraillilerin attığı gaz nedeniyle Ramallah'taki bir camide bulunanlar boğulma tehlikesi geçirdi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Burka köyündeki bir camiye gaz bombası atması sonucu bazı Filistinliler boğulma tehlikesi yaşadı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte Ramallah kentine bağlı köye namaz sonrası baskın düzenledi.

İsrail askerlerine ait üniformalar giyen gaspçıların, camiden çıkmaya çalışan Filistinlilere gaz bombası atması sonucu bazı kişilerin boğulma tehlikesi geçirdiği, gazdan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.

İsrail askerlerinin Burka köyüne yaptığı baskında halkın üzerine gerçek mermiyle ateş açması sonucu 1 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin ayrıca namazdan çıkan 6 Filistinli çocuğu cami önünde alıkoyduğu bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusunun baskın, gözaltı ve aşırı güç kullanımının yanı sıra gaspçıların Filistinlilere yönelik saldırılarında da artış yaşanıyor.

Nüfusları yaklaşık 750 bin civarında olan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise ortalama 250 bin gaspçının ikamet ettiği belirtiliyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırılarında, en az 1155 Filistinli yaşamını yitirirken, 11 bin 750 kişi yaralandı, 22 bine yakın kişi ise gözaltına alındı.