Antalya'da falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi itfaiyeyi harekete geçirdi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerde mahsur kaldığı düşünülen bir kedi, deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin çabalarına rağmen kendiliğinden ekiplerin yanına geldi. Kedinin, itfaiye ekiplerinin bölgeden ayrılmasına da gülümseten bir şekilde eşlik etmesi dikkat çekti.
Kışla Mahallesi Kadınyarı Kanyonu'nun denize bakan falezler bölümünde bir kedinin uzun süredir beklediğini gören çevredekiler yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi, falezlerde yer alan kediye ulaşamayınca itfaiye ekipleri bölgeye inmeye çalıştı.
İtfaiye erleri, kanyonun çevresindeki korkuluklardan zorlu bölgeye inmeye çalıştığı sırada falezlerdeki kedi yürüyerek ekiplerin yanına geldi.
Kedinin, bölgeden ayrılan itfaiye ekiplerinin peşinden gitmesi de gülümsetti.