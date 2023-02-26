FALEZLERDE MAHSUR KALAN DEPREMZEDE GENCİ POLİS KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıma neden depremlerde evlerinin zarar görmesi sonrası annesi ve dedesiyle Antalya'ya gelen Yiğit Öztürk (15), gezmeye gittiği falezlerde mahsur kaldı. Yiğit Öztürk, itfaiye ve deniz polisinin düzenlediği ortak operasyonla kurtarıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yakalanan lise öğrencisi Yiğit Öztürk, anne ve dedesiyle iki gün önce Antalya'ya akrabalarının yanına geldi. Bugün güneşli havanını etkisini gösterdiği kentte Konyaaltı sahili varyant bölgesine manzara izlemeye giden Yiğit Öztürk, falezlerin alt noktasındaki kayalık bölgeye indi. Denizi daha yakından izlemek isteyen Öztürk, indiği kayalık alanda mahsur kaldı. Telefonunu da suya düşüren Öztürk, durumunu annesine bildiremedi. Oğlunun uzun süre dönmemesi nedeniyle endişelenen Muhterem Öztürk, durumu bölgede devriye görevi yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Varyant bölgesinde aramaya yapan ekipler, Öztürk'ü mahsur kaldığı yerde gördü. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karadan alınma şansı zor olan Öztürk'ün kurtarılması için deniz polisinden destek istendi. Bu sırada itfaiye ve polis çocuğun bulunduğu yerden hareket etmemesini ve kısa süre kurtarılacağının bilgisini vererek, sakin olmasını istedi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan botla çıkan deniz polisi, kısa sürede falezlerin altına geldi. Bot, kayalık alana güçlükle yanaşırken, Öztürk de yaklaşık 10 dakika süren bir çalışmayla bota alındıktan sonra Yat Limanı'na çıkartıldı. Polis ekip aracına alınan Öztürk, annesiyle birlikte kaldıkları akrabalarının yanına götürüldü.

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Öztürk, Depreme yakalandık. Annem içeri geldi 'deprem oluyor' dedi. Dışarıya zor çıktık. Diyarbakır'dan depremden dolayı buraya geldik. Bugün sahile gezmeye geldik. Benim de gittiğim yeri keşfetme ve tırmanma merakım var. Falezlerin olduğu yere bakmak istedim. Sonra bir mağara gördüm oraya gidecektim ama gidemedim. Sonra manzara izlemek için bu kayalık alana geldim ve mahsur kaldım. Oraya da zor inmiştim dedi.