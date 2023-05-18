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Fabrikada makineye sıkışan işçi öldü

Fabrikada makineye sıkışan işçi öldü

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DÜZCE'de çalıştığı fabrikada perde dikim makinesine sıkışan Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor (20), hayatını kaybetti.

DÜZCE'de çalıştığı fabrikada perde dikim makinesine sıkışan Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor (20), hayatını kaybetti.

Beyköy Organize Sanayi Bölgesi'nde perde üretimi yapan fabrikada çalışan Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor, perde dikim makinesine sıkıştı. Durumu fark edip, makineyi durduran mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Donıyor, kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Özbekistan Güncel Haberler

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