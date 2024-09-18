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Fabrikada Başına Helezon Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Fabrikada Başına Helezon Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman'da bir fabrikada çalışan Vedat Çelik, başına helezon düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

ADIYAMAN'da, fabrikada çalıştığı esnada başına helezon düşen işçi tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Fabrikada çalıştığı esnada başına helezon düşen Vedat Çelik, kanlar içinde yere yığıldı. Çelik'i görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Çelik, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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