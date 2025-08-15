Ezher Kurumu'ndan Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' Vizyonuna Şiddetli Kınama

Mısır'daki Ezher Kurumu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuna dair yaptığı açıklamaları şiddetle kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuna ilişkin açıklamalarının "işgalci bir zihniyeti yansıttığı ve bölgedeki kaynakları ele geçirme ile Filistin topraklarının geri kalanını yutma amacı taşıyan aşırı niyetleri açığa çıkardığı" belirtilerek, "Bu siyasi hayaller gerçeği değiştirmez. Bunlar yalnızca kibir ve işgalin Gazze'de işlediği suçları, katliamları ve soykırımı gözlerden kaçırma girişimidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin toprakları Arap-İslam yurdudur ve haklar zaman aşımına uğramaz. Batılın üzerine kurulan hiçbir şey meşru değildir ve akıbeti yok olmaktır."

İsrail'in politikalarına karşı uyarıda bulunulduğu ve Netanyahu'nun söz konusu açıklamalarının şiddetle kınandığı açıklamada, "Bölge ülkeleri ve halklarını bu kibir ve yayılmacı planlara karşı birleşmeye çağırıyoruz. Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlar kolay lokma olmayacak, hak sahiplerine geri dönecek, batıl ise yok olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu, "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist Hareket'in kurucusu ve iktidardaki Likud Partisi'nin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı siyonistler tarafından, günümüz İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.