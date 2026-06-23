Haberler

Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin hayatını kaybettiği davada cumhuriyet savcısı, 3 sanık için 'olası kastla kasten öldürme' cezası talep etti. Mütalaada, yıkımın çoklu kusurlar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı Ezgi Apartmanı davasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan mütalaada, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkımına ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinde alınan bilirkişi raporları, sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları ile dosyadaki diğer delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Mütalaada, yapının yıkımının tek bir nedene bağlı olmadığı, proje, yapım, denetim ve kullanım süreçlerinde meydana gelen çoklu kusurların birleşimi sonucu gerçekleştiği ifade edildi. Binanın taşıyıcı sistemine yönelik kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme", "olası kastla nitelikli kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaada, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", belediye görevlileri A.G, F.Y, M.D, M.A.C, M.Ş, S.A. ve V.Ç'nin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Savcı, hayatını kaybettiği belirlenen müteahhit Yakup Aktaş hakkındaki kamu davasının düşürülmesini talep etti.

Mütalaada ayrıca tutuklu sanıklar Mustafa Pekel ile Sami Kervancıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanık Ertan Danacı'nın ise tutuklanması yönünde görüş bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Davada 2'si tutuklu, 2'si tutuksuz ve 7'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 11 sanığın yargılanmasına 6 Temmuz'da devam edilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

At yarışındaki görüntüler harekete geçirdi: Ata uygunsuz müdahaleye soruşturma

Bir insan bunu nasıl yapar? Vicdansızlığın da bu kadarı
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu

Mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko

Montella'nın öve öve bitiremediği 62 şut analiz edildi! İşte sonuç
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede

Yıllardır konuşuluyordu! Ezeli rakip, Larkin için resmen devreye girdi
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı