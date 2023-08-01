Avrupa Yakası'nın ilk otomatik ambalaj atığı ayrıştırma tesisi olan Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'nde aylık 3 bin ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırılıyor. Tesis içerisinde bulunan otomatik ayrıştırma sistemleri sayesinde ambalaj atıkları kaynağında ayrılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Avrupa Yakası'nın ilk otomatik ambalaj atığı ayrıştırma tesisi olma özelliğini taşıyan Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'nde aylık 3 bin ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Merkezi'nde aylık yaklaşık 3 bin ton ambalaj, cam, yağ, pil, elektronik ve tekstil atıkları kaynağında ayrı olarak toplanıp ayrıştırılıyor.

Tesis içerisinde poşet açıcı, ön ayrıştırma kabini, balistik seperatör, magnet, disk elek, ayrıştırma bandı ve saatte 15 ton ambalaj atığını sıkıştırabilen balya-press makinesi gibi otomatik ayrıştırma sistemleri bulunuyor.

Ambalaj atıkları 10 hidrolik sıkıştırmalı araç ve 1 mini araç olmak üzere toplam 11 araç ile tüm mahallelerden toplanıyor.

Toplanan ambalaj atıkları, Alibeyköy şantiyesinde bulunan Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'ne getirildikten sonra ayrıştırma işlemi yapılıyor.