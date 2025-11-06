Haberler

Eyüpsultan'da TIR Çarpışması: 2 Şoför Yaralandı

Eyüpsultan'da TIR Çarpışması: 2 Şoför Yaralandı
Güncelleme:
Kemerburgaz-Cendere yolunda meydana gelen kazada, iki TIR çarpıştı ve bir şoför kabinde sıkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EYÜPSULTAN Kemerburgaz-Cendere yolunda 2 TIR çarpıştı. Kaza sırasında kabinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada 2 TIR şoförü de yaralanırken, kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kemeburgaz-Cendere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki TIR henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sırasında savrulan TIR"ın şoförü İhsan K., aracın sürücü kabininde sıkıştı. Diğer TIR şoförü Bilal K. ise kazada hafif yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, sürücü İhsan K.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Çalışmaların ardından İhsan K. ve Bilal K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili incele yaparak rapor tuttu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
