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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil, Odayeri Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerdeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Eyüpsultan mevkisinde ilerleyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Odayeri Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle gişelerde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA
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