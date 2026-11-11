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Eyüpsultan'da metruk gecekondu yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi

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Eyüpsultan'da İslambey Mahallesi'ndeki tek katlı metruk gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Çatısında kısmi çökme meydana gelen gecekondudaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmalarında yavru kedi de kurtarıldı.

Eyüpsultan'da tek katlı metruk gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İslambey Mahallesi Mehmet Aliağa Sokak'taki tek katlı metruk gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında gecekondunun çatısında kısmi çökme meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin gecekonduda yaptığı incelemede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Soğutma çalışmaları sırasında gecekondunun içinde bulunan yavru kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA
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