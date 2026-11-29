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Doğan Can CESUR-Kenan YILMAZ / İSTANBUL – EYÜPSULTAN Kemerburgaz'da kozalak fıstığı ve mantar toplayan Sedrettin K. (52), elindeki uzun demir çubuğun elektrik direğine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Sedrettin K.'yi gören çevredekiler, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sedrettin K. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.45 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedrettin K., elindeki uzun demir çubukla kozalak fıstığı ve mantar toplamaya çıktı. Elektrik trafosunun bulunduğu alanda kozalak fıstığı toplamaya çalışan Sedrettin K.'nin elindeki demir çubuk, elektrik direğine temas etti. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Sedrettin K.'nin ağzından kan geldiğini gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sedrettin K., bilinci açık şekilde ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Sedrettin K.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ELEKTRİK TRAFOSU UYARISI

Olayın ardından çevredekiler, bölgede kozalak fıstığı toplayanların benzer bir olay yaşamaması için özellikle elektrik trafolarının ve elektrik direklerinin yakınında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı