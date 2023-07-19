Eyüpsultan'da kedilere asit saldırısı

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde kedilere asit dökerek yaraladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piyer Loti Mezarlığı'nda yapılan incelemede ölmüş ya da yaralanmış çok sayıda kediye rastlandığı belirtildi. Şüphelinin gözaltına alındığı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.