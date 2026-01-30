Haberler

Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 17'si taburcu edilirken, 3 jandarmanın tedavisi devam ediyor.

Eyüpsultan'da, seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 20 kişiden 17'si taburcu edildi.

Dün, Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan 17 kişinin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen 17 kişinin yanı sıra kazada yaralanan 3 jandarmanın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrilmişti.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan araç vinç yardımıyla yoldan kaldırılmıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı mahkumların, jandarma personelinin ve şoförün bulunduğu cezaevi nakil aracının devrildiğini, olayda yaralanan kişilerin sağlık ekiplerince bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilmişti.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından aksayan trafik akışı normale dönmüştü.

