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Eyüp Musiki Vakfı'ndan 23 Nisan'a Özel Fidan Dikim Etkinliği

Eyüp Musiki Vakfı'ndan 23 Nisan'a Özel Fidan Dikim Etkinliği
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Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturdu. '100 çocuk 100 fidan' etkinliği ile çocukların sosyalleşmesi ve değerler eğitimi hedeflendi. Etkinlikte Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt da yer aldı.

Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Türk Musikisinin Büyülü Dünyasını Keşfedelim" projesi kapsamında, Akpınar mevkisindeki dikim alanında "100 çocuk 100 fidan" etkinliği düzenlendi.

Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt'un katıldığı etkinlikte, Çocuk Korosu'ndan 100 öğrenci 100 fidanı toprakla buluşturdu. Fidanların dikildiği alana Eyüp Musiki Vakfı Hatıra Ormanı ismi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü ve vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Emine Yılmaz, sadece müzik etkinliklerinden ibaret olmayan projenin çocukların sosyalleşmesi ve değerler eğitimi açısından da zengin içerikler sunduğunu belirtti.

Yılmaz, sıradaki etkinliği "Eyüplü Bestekarlar" başlığıyla düzenleyeceklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Kerem Bakmaz, koroya başladığından beri Türk müziği eserlerini daha çok dinlediğini aktararak, proje sayesinde bugün fidan dikme etkinliğine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sare Demir, ilk kez fidan diktiğini belirterek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İnci Bulut, "Umarım ileride kocaman bir Eyüp Musiki Vakfı Çocuk Korosu Hatıra Ormanı oluşturmuş oluruz. Ata'mın bizlere armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. 23 Nisan kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Zeynep Hüsna Işık, fidan dikme etkinliğini uzun zamandır heyecanla beklediklerini belirterek, "Hatıra ormanı, Eyüpsultanlı çocuklara armağan olsun, 23 Nisan hepimize kutlu olsun." görüşünü paylaştı.

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Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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