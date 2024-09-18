EYP Patlamasında Gazi Olan Uzman Çavuş Ahmet Dağhan'a Rozet Takdim Edildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sırasında EYP patlaması sonucu gazi olan Uzman Çavuş Ahmet Dağhan'a malul gazilik rozeti teslim edildi. Sungurlu Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hasan Yıldırım, Dağhan'ı evinde ziyaret ederek rozetini takdim etti.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu gazi olan Uzman Çavuş Ahmet Dağhan'a malul gazilik rozeti verildi.
Sungurlu Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hasan Yıldırım, 13 Mayıs 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu gazi olan Dağhan'ı Sungurlu'daki evinde ziyaret etti.
Yıldırım, sohbet ettiği Dağhan'a gazilik rozetini takdim etti.