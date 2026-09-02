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Bolu'da Çamaşır Makinesi Yangını: Anne Gözyaşlarına Boğuldu

Bolu'da Çamaşır Makinesi Yangını: Anne Gözyaşlarına Boğuldu
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Bolu'da bir apartman dairesinde çamaşır makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Evde bulunan Nejla Taşdemir ve iki kızı, dumanlar üzerlerine gelmeden dışarı çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evini ve eşyalarını düşünen anne gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Taşdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da evinin banyosundaki çamaşır makinesi alev alan Nejla Taşdemir (44), çocuklarıyla dışarıya çıktı. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Taşdemir ise gözyaşlarına boğuldu.

Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Nejla Taşdemir'in 2 kızıyla yaşadığı evin banyosundaki çamaşır makinesi, bilinmeyen nedenle alev aldı. Evde olan Taşdemir ve kızları, duman dolan dairelerinden dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, çamaşır makinesindeki yangını söndürdü.

Evinden çıkan dumanları görüp ağlayan Nejla Taşdemir'i, komşuları teselli etmeye çalıştı. Ambulansa alınan Taşdemir'e, tedbiren sağlık kontrolü yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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