Evinde çıkan yangında yaralandı

Güncelleme:
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Nuriye Şahin (92) yaralandı.

Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi'nde Nuriye Şahin'in oturduğu tek katlı evde, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan Şahin, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre yangının sobadan kaynaklandığı belirtilirken, ev de kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
