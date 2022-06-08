Evin bahçesine gelen arılar panik yarattı - Haberler

Karapınar ilçesinde bir arıcının kovanından çıkan arılar, evin bahçesinde bulundu.

Fevzipaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesine aniden gelen arılar, ev sahiplerinde paniğe neden oldu.

Ev sahibi Mustafa Kızılkaya,"Bahçeye çıktığımızda arıların istilasına uğradığımızı sandık. Her yeri kapatıp, bir arıcıdan yardım istedik. Arıların nerden geldiğini bilmiyoruz. O da gelip arıları kovanlara koyarak, bizi rahatlattı." dedi.