Ev Hemodiyalizi Uygulamalarıyla Hasta Eğitimi Tamamlandı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ev Hemodiyalizi Ünitesinde 10. grup hasta sınavının yapıldığı bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, sınavda hastaların evde hemodiyaliz uygulamalarına ilişkin teorik bilgi ve pratik becerilerini sergilediği, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan hastalara program sonunda sertifikalarının verildiği belirtildi.

Ev Hemodiyalizi Ünitesinin 2022'de 4 hastaya eğitim verilerek faaliyete başladığı aktarılan açıklamada, 2025 yılı sonu itibarıyla 18 hastanın evde hemodiyaliz tedavisini sürdürdüğü, 4 hastanın ise eğitim sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ev hemodiyalizi uygulaması, hastalarımıza kendi yaşam ortamlarında güvenli ve etkin diyaliz imkanı sunarak yaşam kalitesini artırmakta ve hastaneye bağımlılığı azaltmaktadır. Hastalar, eğitim sürecini tamamladıktan sonra evlerinde kendi tedavilerini uygulayabilir hale gelmekte, bu süreç hasta güvenliği, teknik yeterlilik ve sürekli izlem esaslarına dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.