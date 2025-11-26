Etiyopya'daki Volkanik Faaliyetler Hindistan Uçuşlarını Olumsuz Etkiledi

YENİ DELHİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'da Hayli Gubbi Yanardağı'nın faaliyet geçmesinin ardından Yeni Delhi semalarına taşınan kül bulutları salı günü Hindistan'da birçok fazla iç ve dış hat uçuşunu olumsuz etkiledi.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yayımladığı tavsiyede özel havayolu şirketlerinden volkanik külün etkilediği bölgelerden kesinlikle uzak durmalarını ve uçuş, rota ve yakıt hesaplamalarını son tavsiyeye göre planlamalarını istedi.

Genellikle Hindistan'ın kuzey kesimlerinde etkili olan kül bulutu nedeniyle özel havayolu şirketi Air India en az 11 iç hat ve dış hat uçuşunu iptal etti.

Özel havayolu şirketi Akasa da Cidde, Kuveyt ve Abu Dabi'ye giden tüm uçuşları iptal etti. Söz konusu uçuşların 24 ve 25 Kasım'da gerçekleştirilmesi gerekiyordu.