Haberler

Etiyopya'da İlk Marburg Virüsü Vakası Tespit Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, Jinka bölgesinde Marburg virüsünün ilk vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, hastalığın kontrolü için hızlı müdahale ekibinin bölgeye görevlendirildiğini bildirdi.

PORT Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Jinka bölgesinde ilk Marburg virüsü vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce Etiyopya'nın güneyindeki Jinka kasabasında Viral Hemorajik Ateş vakasının bildirildiği ve hastalığın niteliğinin doğrulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Etiyopya Halk Sağlığı Enstitüsü Ulusal Referans Laboratuvarı tarafından yapılan genetik testlerin, hastalığın nedeninin Marburg virüsü olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Hastalığı önlemek ve kontrol altına almak için bölgeye çok disiplinli bir hızlı müdahale ekibinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu ekibin, toplum genelinde tarama, enfekte kişilerin izolasyonu ve tedavisi, toplumsal farkındalık kampanyaları ve şüpheli vakaların temas takibini de yapacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Temizlik işçisine çirkin hareket! Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı

Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.