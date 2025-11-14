Etiyopya'da İlk Marburg Virüsü Vakası Tespit Edildi

PORT Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Jinka bölgesinde ilk Marburg virüsü vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce Etiyopya'nın güneyindeki Jinka kasabasında Viral Hemorajik Ateş vakasının bildirildiği ve hastalığın niteliğinin doğrulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Etiyopya Halk Sağlığı Enstitüsü Ulusal Referans Laboratuvarı tarafından yapılan genetik testlerin, hastalığın nedeninin Marburg virüsü olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Hastalığı önlemek ve kontrol altına almak için bölgeye çok disiplinli bir hızlı müdahale ekibinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu ekibin, toplum genelinde tarama, enfekte kişilerin izolasyonu ve tedavisi, toplumsal farkındalık kampanyaları ve şüpheli vakaların temas takibini de yapacağı aktarıldı.