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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Netanyahu ile görüşmeyi 'verimli ve yapıcı' buldu

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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi. Ahmed, görüşmeyi 'verimli ve yapıcı' nitelendirerek ortak çıkar alanlarında işbirliğine bağlılıklarını yinelediklerini kaydetti.

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Ahmed, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesini "verimli ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Netanyahu ile ikili ilişkileri ve önemli bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Ahmed, "ortak çıkar alanlarında işbirliğine bağlılıklarını yinelediklerini" kaydetti.

Ahmed, açıklamasında ele alınan bölgesel konulara ilişkin ayrıntı vermedi.

Görüşme, Etiyopya ile Eritre arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Diplomatik ilişkilerini 1989'da yeniden tesis eden Etiyopya ve İsrail, tarım, teknoloji ve güvenlik dahil çeşitli alanlarda işbirliği yürütüyor.

Kaynak: AA
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