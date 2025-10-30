Eternal Bright Yük Gemisi Makine Arızası Nedeniyle Karanlık Liman'a Demirledi
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan 75 bin 650 ton kömür yüklü Eternal Bright isimli yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.
(ÇANAKKALE) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaşayan 75 bin 650 ton kömür yüklü Eternal Bright isimli yük gemisinin Karanlık Liman'a emniyetle demirletildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaşayan 75 bin 650 ton kömür yüklü Eternal Bright yük gemisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rusya'dan Çanakkale Karabiga'ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaşayan 75 bin 650 ton kömür yüklü Eternal Bright isimli 224 metre boyundaki dökme yük gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımızın refakatinde, KURTARMA-3 ve KURTARMA-19 Römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi."
Kaynak: ANKA / Güncel