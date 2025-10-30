Eternal Bright Yük Gemisi Makine Arızası Nedeniyle Karanlık Liman'a Demirledi

(ÇANAKKALE) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaşayan 75 bin 650 ton kömür yüklü Eternal Bright isimli yük gemisinin Karanlık Liman'a emniyetle demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası yaşayan 75 bin 650 ton kömür yüklü Eternal Bright yük gemisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: