Haberler

Estonya Başbakanı: "Caydırıcılığa yatırım yapmak, saldırganlığın sonuçlarını ödemekten çok daha ucuz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rusya'ya karşı caydırıcılığa yatırım yapmanın, gelecekteki saldırganlığın sonuçlarından doğacak maliyetten çok daha ucuz olduğunu belirtti. Michal, Avrupa'nın kendi güvenliği için daha hızlı adım atması gerektiğini vurguladı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rusya'ya karşı caydırıcılığa yatırım yapmanın, gelecekte ortaya çıkabilecek saldırganlığın sonuçlarından doğacak maliyetten çok daha ucuz olduğunu belirtti.

Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yapılacak görüşme öncesinde yayın kuruluşu POLITICO'ya konuşan Michal, "Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla adım atıp atmayacağı artık bir soru değil. Asıl soru, bunu ne kadar hızlı yapabileceğimizdir. Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü NATO demektir." ifadelerini kullandı.

Michal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı caydırıcılığın sağlanamamasının maliyetine dikkati çekerek, "Bu maliyet yalnızca savunma bütçeleriyle ölçülmez, kaybedilen hayatlar, zayıflayan güvenlik, bozulan ekonomiler ve barışın yeniden inşası için ödenen bedellerle de ölçülür. Bugün caydırıcılığa yatırım yapmak, yarın saldırganlığın sonuçlarını ödemekten çok daha ucuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki NATO müttefikleri ile Kanada'nın geçen yıl savunma harcamalarını yüzde 20 artırdığını belirten Michal, bu yatırımların Rusya'nın oluşturduğu tehdit nedeniyle yapıldığını söyledi.

Ukrayna'ya desteğin Avrupa'nın güvenliğini doğrudan artırdığını vurgulayan Michal, "Rusya'nın hedeflerine ulaştığı bir Avrupa, bugün Ukrayna'ya yardım etmekten çok daha maliyetli olur." dedi.

Michal, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne de değinerek, "Ankara'dan verilmesi gereken mesaj net olmalı. Avrupa, Atlantik ittifakını güçlü tutarken kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almaya hazırdır. Daha güçlü bir Avrupa ayağı, NATO'yu da güçlendirir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Geleceği için beklenen karar geldi
Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

Icardi'ye ''güle güle'' dediler! İşte Galatasaray'ın yeni 9 numarası
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar