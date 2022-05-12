Estonya, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Estonya, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe etti

AA - Emel Öz - Güncel
 - Güncelleme:
Estonya, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe etti

Estonya'nın, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe ettiği bildirildi.

Estonya'nın, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe ettiği bildirildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Estonya askeri bütçesinin üçte birini, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmesine yardımcı olmak için hibe etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Estonya'nın Ukrayna'daki savaş mağdurlarına, tıbbi ve psikolojik yardım, barınak ve diğer temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere yardımda bulunduğu belirtildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabındaki bu paylaşımın altında Euromaidan Press'in Ukrayna'ya savunma harcamalarından hibede bulunan ülkelerle ilgili grafiğine yer verildi.

Grafikte Ukrayna'nın şimdiye kadar 28 milyar avro askeri yardım desteği aldığı ve alacağı bilgisi yer aldı.

AA / Emel Öz - Güncel

Twitter, Estonya, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title